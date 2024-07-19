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Семья Байдена работает над выходом из выборов?
СМИ сообщили, что в семейном окружении президента США всерьез обеспокоены ситуацией и работают над планом выхода Байдена из президентской гонки
Семья Байдена работает над выходом из выборов?
Фото: Reuters / Others
19 июля 2024 г.

Семья президента Джо Байдена начала разрабатывать план его выхода из президентской гонки 2024 года.

Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на анонимные источники.

Согласно NBC, в семейном окружении Байдена подчеркивают обеспокоенность здоровьем президента и членов его семьи, а также стабильностью страны. Издание ссылается на «двух людей, знакомых с обсуждением».

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс опроверг это сообщение в заявлении для NBC News.

«Это не так, и точка. Люди, делающие эти заявления, не говорят от имени его семьи или команды. Будет доказано, что они ошибаются. Сохраняйте веру», - заявил представитель администрации Байдена.

История NBC News появилась после того, как несколько СМИ, ссылаясь анонимные источники, сообщили, что Байден взвешивает свои возможности относительно того, стоит ли ему оставаться в предвыборной гонке. Он столкнулся призывами к нему «сойти с дистанции» со стороны ряда высокопоставленных демократов и опросами, показывающими отставание от экс-президента Дональда Трампа.

Публично же Байден заявил, что останется в президентской гонке и считает себя самым сильным кандидатом против Трампа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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