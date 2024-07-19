Семья президента Джо Байдена начала разрабатывать план его выхода из президентской гонки 2024 года.

Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на анонимные источники.

Согласно NBC, в семейном окружении Байдена подчеркивают обеспокоенность здоровьем президента и членов его семьи, а также стабильностью страны. Издание ссылается на «двух людей, знакомых с обсуждением».

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс опроверг это сообщение в заявлении для NBC News.

«Это не так, и точка. Люди, делающие эти заявления, не говорят от имени его семьи или команды. Будет доказано, что они ошибаются. Сохраняйте веру», - заявил представитель администрации Байдена.

История NBC News появилась после того, как несколько СМИ, ссылаясь анонимные источники, сообщили, что Байден взвешивает свои возможности относительно того, стоит ли ему оставаться в предвыборной гонке. Он столкнулся призывами к нему «сойти с дистанции» со стороны ряда высокопоставленных демократов и опросами, показывающими отставание от экс-президента Дональда Трампа.

Публично же Байден заявил, что останется в президентской гонке и считает себя самым сильным кандидатом против Трампа.