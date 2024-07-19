В Николаеве - городе на юге Украины - в результате российского авиаудара погибли трое — среди них ребенок. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич.

«Уже на сейчас известно о трех погибших, в том числе ребенок», - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр Николаева добавил, что число пострадавших уточняется.

Местные телеграм-каналы пишут, что погибшему ребенку около 10 лет. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу Николаева около пяти часов вечера по местному времени.

Агентство УНИАН сообщает, что незадолго до атаки, мониторинговые ресурсы писали о ракетах Х-59/69, летевшими в направлении Николаевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что ракета попала «в детскую площадку у обыкновенного дома». Он выразил соболезнования родным и близким погибших.