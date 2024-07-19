ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Удар по жилому кварталу в Николаеве
В Николаеве в ракета попала в жилой сектор, местные власти сообщают о погибших, среди них - ребенок
Удар по жилому кварталу в Николаеве
Фото: телеграм-канал Владимира Зеленского / Others
19 июля 2024 г.

В Николаеве - городе на юге Украины - в результате российского авиаудара погибли трое — среди них ребенок. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич.

«Уже на сейчас известно о трех погибших, в том числе ребенок», - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр Николаева добавил, что число пострадавших уточняется.

Местные телеграм-каналы пишут, что погибшему ребенку около 10 лет. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу Николаева около пяти часов вечера по местному времени.

Агентство УНИАН сообщает, что незадолго до атаки, мониторинговые ресурсы писали о ракетах Х-59/69, летевшими в направлении Николаевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что ракета попала «в детскую площадку у обыкновенного дома». Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us