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В Украине заключенных отправляют на фронт
Больше трех тысяч украинских заключенных добровольно подписали контракт с ВСУ, сообщили в Министерстве юстиции Украины. На такие меры украинские власти пошли из-за острой нехватки военнослужащих на фронте. Осужденные по «нетяжелым» статьям получили возможность освободиться по УДО, если готовы защищать страну с оружием в руках. Какова процедура и сколько всего заключенных можно мобилизовать? #trtнарусском #украина #заключенные #мобилизация
В Украине заключенных отправляют на фронт / Others
19 июля 2024 г.
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