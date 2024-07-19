В Украине заключенных отправляют на фронт

Больше трех тысяч украинских заключенных добровольно подписали контракт с ВСУ, сообщили в Министерстве юстиции Украины. На такие меры украинские власти пошли из-за острой нехватки военнослужащих на фронте. Осужденные по «нетяжелым» статьям получили возможность освободиться по УДО, если готовы защищать страну с оружием в руках. Какова процедура и сколько всего заключенных можно мобилизовать? #trtнарусском #украина #заключенные #мобилизация