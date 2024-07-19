Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик выразил поддержку решению Международного суда ООН (ICJ) относительно израильской оккупации палестинских территорий.

«Важно подчеркнуть, что Международный суд ООН указал на обязанность всех государств не признавать присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях и не оказывать Израилю помощь или поддержку», — написал Челик в соцсетях.

«Мы продолжим поддерживать справедливое дело палестинского народа за создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и бороться за наших палестинских братьев», — продолжил он.

Заявление турецкого политика последовало за вердиктом МС ООН, который признал израильскую поселенческую политику и эксплуатацию ресурсов на оккупированных территориях нарушением международного права. Суд постановил, что:

Оккупированные палестинские территории являются единой территориальной единицей.

Действия Израиля расцениваются как де-факто аннексия.

Израиль обязан выплатить репарации за ущерб и прекратить свое присутствие на оккупированных территориях.

Решение суда вынесено на фоне продолжающегося вторжения Израиля в Газу, где, по данным местных органов здравоохранения, погибло не менее 38 тысяч человек.