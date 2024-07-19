Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что прекращение огня между Израилем и палестинской группой ХАМАС находится «в пределах видимости».

Блинкен заявил на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, что ХАМАС и Израиль согласились на рамки прекращения огня, намеченные президентом США Джо Байденом в мае, после долгих усилий и дипломатии. Но добавил также, что некоторые вопросы еще необходимо решить.

«Я считаю, что мы <…> движемся к цели, чтобы достичь соглашения, которое приведет к прекращению огня, возвращению пленных домой и поставит нас на более эффективный путь к построению прочного мира и стабильности», - сказал Блинкен.

«Остаются некоторые вопросы, которые необходимо решить, которые необходимо обсудить. Мы сейчас как раз занимаемся этим», - добавил он.

На следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон, где 24 июля выступит на совместном заседании Конгресса США.

Байден рассчитывает встретиться с ним в зависимости от выздоровления от COVID-19, который был диагностирован у президента США на этой неделе. Об этом в четверг сообщили в Белом доме.

Блинкен, отвечая на вопрос о визите Нетаньяху, сказал, что Вашингтон хочет вывести соглашение о прекращении огня на финишную прямую. Он добавил, что крайне важно иметь четкий план последующих действий, и что дискуссии с Нетаньяху, скорее всего, будут посвящены именно этому.