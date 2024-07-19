МИД Турции выступил с заявлением в поддержку консультативного заключения Международного суда ООН (МС ООН) относительно израильской оккупации палестинских территорий.

«Международный суд ООН юридически подтвердил, что Израиль проводит политику оккупации и угнетения в отношении палестинцев. Израиль должен немедленно прекратить свое присутствие на палестинских территориях и возместить причиненный ущерб», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Турции призвал международное сообщество «занять решительную и твердую позицию для прекращения незаконных действий Израиля» и отметил вклад Турции в процесс МС ООН.

Решение суда признало израильскую поселенческую политику нарушением международного права и постановило:

Оккупированные палестинские территории являются единой территориальной единицей.

Действия Израиля расцениваются как де-факто аннексия.

Израиль обязан выплатить репарации и прекратить оккупацию.

Турция заявила о намерении продолжать усилия по привлечению к ответственности за «преступления, совершенные против палестинцев, включая действия, равносильные геноциду в Газе», где конфликт унес жизни более 38 тысяч человек.