Два гражданина Германии были осуждены в Штутгарте в среду за предполагаемую транспортировку компонентов беспилотников в Россию.

Обвиняемые - супружеская пара, имеющая немецкое и российское гражданства. Суд не назвал их имена в соответствии с немецкими законами о защите частной жизни.

Их обвиняли в том, что в период с 2020 по 2023 год они отправили в Россию около 120 тыс. запчастей и других компонентов для разведывательных беспилотников «Орлан-10» в нарушение санкций ЕС.

59-летний мужчина был приговорен к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы, а его супруга получила условный срок в 1 год и 9 месяцев.