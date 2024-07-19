В МИД РФ выступили против совместных военных учений США и Армении, выразив обеспокоенность эскалацией напряженности на Южном Кавказе.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала учения под названием «Eagle Partner 2024», заявив, что американское участие «лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал и создаст новые разделительные линии».

Это осуждение прозвучало на фоне напряженных отношений между Россией и Арменией. Захарова указала на недавние действия Армении, включая замораживание ее деятельности в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности и публичную критику этой организации. По словам Захаровой, эти шаги в сочетании с учениями США-Армения вызвали у России «сожаление и тревогу».

Она также обвинила Запад в том, что он преследует геополитические цели на Южном Кавказе, стремясь «уничтожить все мирные тенденции, которые уже набирают силу в регионе».

Совместные военные учения с участием небольшого числа американских и армянских военнослужащих на базе в пригороде Еревана начались на этой неделе.

Маневры под названием Eagle Partner продлятся до 24 июля и призваны повысить «оперативную совместимость между США и Арменией в ходе операций по поддержанию мира и стабильности», говорится в сообщении, распространенном Европейским командованием США.