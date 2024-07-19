ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия обеспокоена учениями США и Армении
В МИД РФ выразили обеспокоенность относительно совместных военных учений США и Армении, начавшихся на этой неделе
Россия обеспокоена учениями США и Армении
Фото: Reuters / Others
19 июля 2024 г.

В МИД РФ выступили против совместных военных учений США и Армении, выразив обеспокоенность эскалацией напряженности на Южном Кавказе.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала учения под названием «Eagle Partner 2024», заявив, что американское участие «лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал и создаст новые разделительные линии».

Это осуждение прозвучало на фоне напряженных отношений между Россией и Арменией. Захарова указала на недавние действия Армении, включая замораживание ее деятельности в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности и публичную критику этой организации. По словам Захаровой, эти шаги в сочетании с учениями США-Армения вызвали у России «сожаление и тревогу».

Она также обвинила Запад в том, что он преследует геополитические цели на Южном Кавказе, стремясь «уничтожить все мирные тенденции, которые уже набирают силу в регионе».

Совместные военные учения с участием небольшого числа американских и армянских военнослужащих на базе в пригороде Еревана начались на этой неделе.

Маневры под названием Eagle Partner продлятся до 24 июля и призваны повысить «оперативную совместимость между США и Арменией в ходе операций по поддержанию мира и стабильности», говорится в сообщении, распространенном Европейским командованием США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us