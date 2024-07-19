9 июля в Европе произошел глобальный технологический сбой, возможно, вызванный, неудачным обновлением программного обеспечения для кибербезопасности на устройствах с операционной системой Microsoft Windows.
Это привело к нарушению работы различных секторов экономики, в том числе аэропортов и авиакомпаний ЕС.
Несколько европейских аэропортов сообщили, что серьезно пострадали от сбоя в работе программного обеспечения.
Амстердамский аэропорт «Схипхол», крупнейший европейский авиатранспортный узел, подтвердил проблемы, вызванные технологическим сбоем и посоветовал пассажирам обращаться в свои авиакомпании за последней информацией.
Испанский оператор аэропортов Aena сообщил об «инциденте» с компьютерными системами во всех испанских аэропортах, что может, по его словам, привести к задержкам рейсов.
Пассажиры, путешествующие через аэропорт Праги, утром 19 июля столкнулись с задержками вылета из-за сбоя в глобальной системе регистрации. В то время как этот аэропорт сообщил, что ситуация стабилизировалась к полудню, другие аэропорты не принимали новых пассажиров, что еще больше задержало вылеты из Праги.
«Из европейских аэропортов Цюрих и Амстердам в настоящее время не принимают прибывающих пассажиров», - говорилось в сообщении аэропорта на платформе Х.
Система авиаперевозок Германии также заметно пострадала, нарушив работу по всей стране.
Аэропорт Берлина временно приостановил все свои рейсы из-за технической неисправности, сообщил в пятницу агентству Reuters представитель аэропорта.
Аэропорт Гамбурга сообщил, что четыре его авиакомпании столкнулись с проблемами в работе CrowdStrike, но заявил, что им удалось избежать серьезных сбоев.
Представитель аэропорта Цюриха заявил, что, хотя у них не было проблем, рейсы в Берлин были отменены, поскольку аэропорт не принимал прибывающие рейсы до позднего утра.
Крупнейшие авиакомпании Европы также сообщили о проблемах. В крупнейшей авиакомпании Нидерландов KLM заявили, что не могут обслуживать рейсы и приостановили большинство своих операций.
Air France, материнская компания KLM, заявила, что ее деятельность также нарушена.
Проблемы в работе программного обеспечения, как сообщалось, случались также в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии и Австралии.
Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблемы не были вызваны кибератакой, и заверил, что «проблема была выявлена, изолирована, а работа над ее исправлением - запущена».