9 июля в Европе произошел глобальный технологический сбой, возможно, вызванный, неудачным обновлением программного обеспечения для кибербезопасности на устройствах с операционной системой Microsoft Windows.

Это привело к нарушению работы различных секторов экономики, в том числе аэропортов и авиакомпаний ЕС.

Несколько европейских аэропортов сообщили, что серьезно пострадали от сбоя в работе программного обеспечения.

Амстердамский аэропорт «Схипхол», крупнейший европейский авиатранспортный узел, подтвердил проблемы, вызванные технологическим сбоем и посоветовал пассажирам обращаться в свои авиакомпании за последней информацией.

Испанский оператор аэропортов Aena сообщил об «инциденте» с компьютерными системами во всех испанских аэропортах, что может, по его словам, привести к задержкам рейсов.

Пассажиры, путешествующие через аэропорт Праги, утром 19 июля столкнулись с задержками вылета из-за сбоя в глобальной системе регистрации. В то время как этот аэропорт сообщил, что ситуация стабилизировалась к полудню, другие аэропорты не принимали новых пассажиров, что еще больше задержало вылеты из Праги.

«Из европейских аэропортов Цюрих и Амстердам в настоящее время не принимают прибывающих пассажиров», - говорилось в сообщении аэропорта на платформе Х.

Система авиаперевозок Германии также заметно пострадала, нарушив работу по всей стране.

Аэропорт Берлина временно приостановил все свои рейсы из-за технической неисправности, сообщил в пятницу агентству Reuters представитель аэропорта.

Аэропорт Гамбурга сообщил, что четыре его авиакомпании столкнулись с проблемами в работе CrowdStrike, но заявил, что им удалось избежать серьезных сбоев.

Представитель аэропорта Цюриха заявил, что, хотя у них не было проблем, рейсы в Берлин были отменены, поскольку аэропорт не принимал прибывающие рейсы до позднего утра.

Крупнейшие авиакомпании Европы также сообщили о проблемах. В крупнейшей авиакомпании Нидерландов KLM заявили, что не могут обслуживать рейсы и приостановили большинство своих операций.

Air France, материнская компания KLM, заявила, что ее деятельность также нарушена.

Проблемы в работе программного обеспечения, как сообщалось, случались также в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии и Австралии.

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблемы не были вызваны кибератакой, и заверил, что «проблема была выявлена, изолирована, а работа над ее исправлением - запущена».