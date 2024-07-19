Вечером 19 июля крымский город Алушта оказался без полностью обесточен. Об этом сообщила назначенная РФ глава администрации города Галина Огнева.

«Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала чиновница в своем телеграм-канале.

Она добавила, что отключение вызвано аварией на линиях электропередач недалеко от Ялты.

Назначенный РФ губернатор полуострова Сергей Аксенов написал, что авария случилась на двух трансформаторных подстанциях в Алуште,

оставив без электричества около 49 тыс. жителей. С 16 июля из-за аномальной жары в Крыму действуют графики временного отключения света.