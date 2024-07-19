ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Город в Крыму полностью обесточен
В крымском городе Алушта полностью пропало электричество, местные чиновники говорят о десятках тысячах обесточенных горожан
Город в Крыму полностью обесточен
Фото: Reuters / Others
19 июля 2024 г.

Вечером 19 июля крымский город Алушта оказался без полностью обесточен. Об этом сообщила назначенная РФ глава администрации города Галина Огнева.

«Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала чиновница в своем телеграм-канале.

Она добавила, что отключение вызвано аварией на линиях электропередач недалеко от Ялты.

Назначенный РФ губернатор полуострова Сергей Аксенов написал, что авария случилась на двух трансформаторных подстанциях в Алуште,

оставив без электричества около 49 тыс. жителей. С 16 июля из-за аномальной жары в Крыму действуют графики временного отключения света.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us