Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонней поддержки и возможные пути мирного урегулирования конфликта.

Зеленский поздравил Трампа с официальным выдвижением в качестве кандидата на пост президента США и осудил недавнее покушение на политика. «Я пожелал Трампу сил и полной безопасности в дальнейшем», — сообщил украинский лидер.

В ходе беседы Зеленский подчеркнул «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости» Украины. Стороны договорились обсудить конкретные меры по достижению длительного мира во время личной встречи.

Трамп охарактеризовал разговор как «очень хороший». «Я, как будущий президент Соединенных Штатов, принесу миру мир и закончу войну, которая стоила столь многих жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей», — заявил он.

Ранее Трамп неоднократно обещал очень быстро прекратить войну в случае своей победы на выборах. По данным СМИ, его советники разработали план, предполагающий увязку военной помощи Украине с ее готовностью к переговорам с Россией. В частных беседах Трамп также якобы говорил о возможности оказать давление на Киев, чтобы тот согласился отдать Москве Крым и Донбасс.

Зеленский, в свою очередь, отвергает любые условия прекращения войны, предполагающие потерю украинских территорий, называя подобные предложения «очень примитивными».