Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии в честь 50-летия операции по установлению мира на Кипре, заявил о решительной поддержке признания Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и реализации модели решения кипрского вопроса на основе сосуществования двух равноправных государств на острове.

Президент Эрдоган подчеркнул, что федеративное устройство Кипра невозможно, и призвал греков-киприотов признать суверенные права турок-киприотов. «Мы готовы к переговорам, обсуждениям, обеспечению прочного мира и решения на Кипре. Мы не оставим без внимания ни одну протянутую руку на пути к решению», — отметил турецкий лидер.

Президент Турции напомнил, что до 1974 года турки-киприоты подвергались насилию и были вытеснены на 3% территории острова. «В тот день мы показали всему миру, что турки-кипритоы не одиноки и никогда не будут оставлены в одиночестве», — сказал он, говоря об исторической миссии турецких военных, которые 50 лет назад высадились на Кипре, чтобы защитить права и свободы турок-киприотов.

Турецкий лидер резко осудил провокационные действия и заявления греческой стороны, в том числе участие лидера греков-киприотов в чествовании боевиков ЭОКА, ответственных за террор против турко-киприотов. Он также указал на безответственные шаги, несущие угрозу безопасности всего острова. Турецкий лидер напомнил о диалоге с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на саммите НАТО в Вашингтоне. Как сообщил Эрдоган, во время беседы он дал понять греческому руководству, что рассчитывает на воздержание Греции от провокационных действий.

«Мы встретились с г-ном Мицотакисом за рубежом и сказали ему: «20-го числа мы будем на Северном Кипре, я слышал, что ты тоже будешь на юге, надеюсь, ты не будешь оттуда нападать на нас, как [министр обороны Греции Никос] Дендиас...», и он сказал, что не думает о таком. Мы сказали, если не думаешь, то вопросов нет, продолжай в том же духе», — заявил Эрдоган.

Президент Турции пообещал наращивать усилия по прорыву несправедливой международной изоляции ТРСК и снятию эмбарго. Он сообщил о решении уравнять с июля студентов из ТРСК в плане оплаты обучения с гражданами Турции. «Наша поддержка в превращении Турецкой Республики Северного Кипра, основанной на крови наших мучеников, в сильное, процветающее и уважаемое государство, постоянна», — заверил Эрдоган.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что лидеры стран-гарантов Кипра (Турции, Греции и Великобритании) в будущем смогут совместно посетить оба кипрских государства. Об этом он лично сказал греческому премьеру Мицотакису на полях саммита НАТО в Вашингтоне. По словам Эрдогана, укрепление диалога между Турцией и Грецией будет способствовать решению кипрского вопроса.