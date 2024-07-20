Российская армия в ночь на 20 июля атаковала Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области Украины. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия использовала три баллистические ракеты «Искандер-М», одну крылатую ракету «Искандер-К», 16 беспилотников типа «Шахед» и один дрон неустановленного типа. Украинские военные заявили, что силы ПВО сбили 13 беспилотников.

В Харьковской области ракетный удар попал по городу Барвенково. По данным начальника полиции региона Владимира Тимошко, погибли два человека, еще трое ранены. Были повреждены 50 домов, административные здания, хозяйственные сооружения и машины. Также в Харьковской области под атаку попала железная дорога, пострадали четыре человека, здания и подвижной состав. Из-за удара пострадала контактная сеть на выезде из Харькова, что вызвало задержку поездов Киев-Харьков 63 и 719. Движение по железной дороге уже возобновилось.

В Полтавской области после ночного обстрела без электроснабжения остались 16 населенных пунктов, что затронуло около 3,8 тыс. человек. Глава местной администрации Филип Пронин сообщил, что в Миргородском районе была повреждена гражданская инфраструктура и возник пожар, который уже ликвидировали спасатели.

В Сумской области российские дроны атаковали энергообъект в Конотопщине. Один из беспилотников сбили с помощью ПВО. В «Укрэнерго» добавили, что ночью беспилотники атаковали энергетические объекты в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. В некоторых районах Полтавской и Черниговской областей отключили электричество для промышленных и бытовых потребителей. В данный момент ведутся восстановительные работы.

В Соломянском районе Киева в результате атаки зафиксировали падение «определенных фрагментов дрона». Пострадавших и разрушений нет, сообщили в местной администрации.