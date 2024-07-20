В ночь на 20 июля при обстреле Шебекина Белгородской области РФ пострадали три человека. Об этом сообщили власти региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших – женщину с оторванной кистью и двух мужчин с осколочными ранениями – доставили в больницы. Также, по его словам, «в результате прямых попаданий снарядов» в городе загорелись два частных дома, повреждены еще несколько зданий, автомобилей и линий электропередач. В обстреле Гладков обвинил украинскую армию.

В Ростовской области после атаки беспилотников пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев. О разрушениях он не написал. Ряд российских СМИ сообщают, что был атакован военный аэродром у Миллерова. Публикуется видео с крупным пожаром на территории базы. Утверждается, что самолеты не пострадали.

Минобороны России опубликовало те же данные по Ростовской области. Кроме того, по информации ведомства, один дрон сбили над Смоленской областью.