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Атака на военный аэродром
При обстреле Шебекина Белгородской области пострадали три человека, был атакован аэродром в Ростовской области РФ
Атака на военный аэродром
Фото: скриншот видео / Others
20 июля 2024 г.

В ночь на 20 июля при обстреле Шебекина Белгородской области РФ пострадали три человека. Об этом сообщили власти региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших – женщину с оторванной кистью и двух мужчин с осколочными ранениями – доставили в больницы. Также, по его словам, «в результате прямых попаданий снарядов» в городе загорелись два частных дома, повреждены еще несколько зданий, автомобилей и линий электропередач. В обстреле Гладков обвинил украинскую армию.

В Ростовской области после атаки беспилотников пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев. О разрушениях он не написал. Ряд российских СМИ сообщают, что был атакован военный аэродром у Миллерова. Публикуется видео с крупным пожаром на территории базы. Утверждается, что самолеты не пострадали.

Минобороны России опубликовало те же данные по Ростовской области. Кроме того, по информации ведомства, один дрон сбили над Смоленской областью.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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