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Сколько ядерных боеголовок у США?
США рассекретили актуальные данные о своем стратегическом ядерном оружии
Сколько ядерных боеголовок у США?
Фото: Reuters / Reuters
20 июля 2024 г.

Соединенные Штаты рассекретили актуальные данные о своем стратегическом ядерном оружии. Информацию по состоянию на сентябрь 2023 года опубликовало Национальное агентство по ядерной безопасности.

Согласно опубликованным данным, США располагают 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил. В отчете также указано, что с 1994 по 2023 год Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок.

Последний раз аналогичная информация публиковалась в октябре 2021 года, когда у США было 3750 ядерных боеголовок.

На пике своего арсенала, в 1967 году, у США было 31,3 тыс. ядерных боеголовок.

По оценке Стокгольмского института исследования проблем мира, по состоянию на январь 2023 года Россия имела в своем распоряжении около 4500 стратегических боеголовок.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул усилия альянса по адаптации своих возможностей к текущим угрозам безопасности, отметив «агрессивную риторику российских властей» и ядерные учения, проводимые Москвой.

С начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва может использовать ядерное оружие для защиты страны в «экстремальных ситуациях».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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