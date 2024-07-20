В пятницу глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к ответственности и диалогу после сообщений о насилии во время протестов в Бангладеш.

«Все стороны должны проявлять сдержанность, а силы безопасности должны обеспечивать, чтобы применение силы соответствовало международному праву в области прав человека», - заявил Тюрк.

Власти Бангладеш ввели комендантский час по всей стране и задействовали армию, поскольку число погибших в результате жестоких студенческих протестов возросло до 75 человек.

По данным полиции в Дакке, в пятницу было убито по меньшей мере 30 человек, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули с новой силой. Более 2000 человек получили ранения в ходе столкновений по всей стране.

Полиция сообщила, что протестующие взяли штурмом тюрьму в округе Нарсингди, освободили сотни заключенных и подожгли ее. Кроме того, участники демонстраций разгромили и подожгли множество полицейских и правительственных зданий, а также офисы телекомпаний.

В Бангладеш отмечаются перебои в работе интернета. Ранее на этой неделе университеты закрылись, а в столице Дакке были запрещены все собрания и демонстрации.

Протесты обострились на этой неделе. Студенты требуют отменить систему квот, по которой 30% государственных должностей резервируется для родственников ветеранов войны за независимость Бангладеш в 1971 году.

После предыдущих массовых студенческих протестов в 2018 году власти приостановили действие системы квот. Однако в июне Верховный суд Бангладеш удовлетворил жалобы родственников ветеранов и восстановил квотирование.