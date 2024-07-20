В английском городе Лидс произошли массовые беспорядки. По словам очевидцев, они начались после того, как социальная служба забрала нескольких детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хэрхиллс.

Предполагается, что причиной беспорядков стала ситуация с румынской семьей, недавно переехавшей в Лидс. Ребенок этой пары выпал из окна, и социальные службы приняли решение изъять еще пятерых детей из семьи. Это вызвало протесты и гнев разъяренной толпы.

Местные жители сообщили, что люди бросали камни в машины и полицейских, кричали, вытаскивали мусорные баки на середину дороги и поджигали их. Они также перевернули полицейскую машину и подожгли двухэтажный автобус. Пожар тушили несколько часов, а дым накрыл несколько районов. Сотрудников социальной службы и детей доставили в безопасное место. Жителей близлежащих районов попросили не выходить на улицу. По предварительной информации, раненых в ходе беспорядков нет.

Полиция Западного Йоркшира пообещала провести тщательное расследование и привлечь к ответственности всех виновников беспорядков. Одному из участников, по данным The Guardian, было 16 лет. Министр внутренних дел Иветт Купер осудила беспорядки в Лидсе, подчеркнув, что такому поведению нет места в британском обществе. Сейчас несколько полицейских по-прежнему остаются на месте событий.