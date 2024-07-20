Десятки палестинцев, включая детей, были убиты и ранены в серии ночных авиаударов, совершенных израильскими военными самолетами, которые атаковали дома в различных районах сектора Газа.

«Пять палестинцев были убиты и несколько других ранены в результате израильского авиаудара, нацеленного на дом семьи Аяд в районе Шейх-Радван в Газе», — сообщила Служба гражданской обороны Газы.

Еще четверо палестинцев, включая детей и женщин, были убиты, когда израильские военные самолеты нанесли удар по дому в лагере Нусейрат в центральном секторе Газы, добавили в ведомстве.

Кроме того, израильские авиаудары унесли жизни еще четырех палестинцев в лагере беженцев Джабалия и трех - в лагере беженцев Аль-Бурейдж. Очевидцы также сообщили о жертвах среди местных жителей в результате бомбардировки дома семьи Абу Сидра в лагере беженцев Нусейрат.

Израиль продолжает свое жестокое наступление на Газу, несмотря на осуждение международного сообщества и резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня. С октября 2023 года в результате израильской агрессии погибли более 38 800 палестинцев, в основном женщины и дети, а около 89 400 были ранены.