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Израиль ударил по Йемену
Израиль наносит удары по нефтеперерабатывающему заводу в йеменской Ходейде
Израиль ударил по Йемену
Фото: скриншот / Others
20 июля 2024 г.

Израиль наносит удары по нефтеперерабатывающему заводу в йеменской Ходейде, передает газета The Jerusalem Post.

По данным йеменского новостного издания «Аль-Масира», в городе была нанесена серия ударов. Корреспондент новостной организации добавил, что рейды были нацелены на нефтеперерабатывающие объекты в порту.

Это первый израильский удар по Йемену с начала агрессии в секторе Газа. Ранее, в ночь на пятницу, движение йеменских хуситов нанесло удар по Тель-Авиву с использованием нового беспилотника под названием «Яффо», который может обходить системы ПВО противника.

Подробной информации о характере и способе удара на данный момент нет, однако известно, что крупнейшая зарубежная военная база Израиля, расположенная на архипелаге Дахлак близ побережья Эритреи в южной части Красного моря, используется ВВС и ВМС еврейского государства в качестве наблюдательного пункта в регионе Красного моря. Удар по Йемену мог быть осуществлен оттуда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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