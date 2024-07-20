Израиль наносит удары по нефтеперерабатывающему заводу в йеменской Ходейде, передает газета The Jerusalem Post.

По данным йеменского новостного издания «Аль-Масира», в городе была нанесена серия ударов. Корреспондент новостной организации добавил, что рейды были нацелены на нефтеперерабатывающие объекты в порту.

Это первый израильский удар по Йемену с начала агрессии в секторе Газа. Ранее, в ночь на пятницу, движение йеменских хуситов нанесло удар по Тель-Авиву с использованием нового беспилотника под названием «Яффо», который может обходить системы ПВО противника.

Подробной информации о характере и способе удара на данный момент нет, однако известно, что крупнейшая зарубежная военная база Израиля, расположенная на архипелаге Дахлак близ побережья Эритреи в южной части Красного моря, используется ВВС и ВМС еврейского государства в качестве наблюдательного пункта в регионе Красного моря. Удар по Йемену мог быть осуществлен оттуда.