Полиция города Джупитер, штат Флорида, арестовала мужчину, предъявив ему обвинения в угрозах убийства в социальных сетях в адрес бывшего президента Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает местная полиция.

Мужчина по имени Майкл Вайзман был арестован 19 июля по обвинению в письменных угрозах убить политиков. В ходе расследования полиция установила, что Вайзман неоднократно угрожал Трампу и Вэнсу через свою учетную запись в Facebook. Он также якобы угрожал нанести телесные повреждения членам их семей.

Расследование дела велось совместно с Секретной службой США, которая обеспечивает охрану первым лицам государства.

Арест Вайзмана состоялся менее чем через неделю после резонансного покушения на Дональда Трампа. Этот инцидент вызвал опасения относительно возможного всплеска насилия и привел к усилению мер безопасности вокруг политика.

Ранее СМИ сообщали, что в последние недели власти США получили от информатора данные о заговоре, якобы готовящемся Ираном с целью убийства бывшего президента.

Бывшие официальные лица администрации Трампа, включая его советника по национальной безопасности Джона Болтона и бывшего госсекретаря Майка Помпео ранее получали угрозы от Тегерана. Это было связано с гибелью командующего Революционной гвардией Ирана Касема Сулеймани, убитого в январе 2020 года по распоряжению Трампа. Иран поклялся отомстить за убийство генерала.