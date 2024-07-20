БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Moody's повысило рейтинг Турции
Впервые за более чем 10 лет международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени
Moody's повысило рейтинг Турции
Фото: Reuters / Others
20 июля 2024 г.

Moody's впервые за более чем десять лет повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени - с «B3» до «B1», сохранив при этом «позитивный» прогноз. Данный шаг последовал за аналогичными повышениями рейтингов страны со стороны Fitch Ratings и S&P Global Ratings на фоне снижения инфляции и быстрого увеличения валовых резервов турецкого центрального банка.

«Ключевым драйвером повышения до уровня B1 является улучшение управления, а точнее, решительный и все более прочно зарекомендовавший себя возврат к традиционной денежно-кредитной политике», — заявили в Moody's.

Стратег по развивающимся рынкам Тим Эш высоко оценил политику министра казначейства и финансов Турции Мехмета Шимшека, отметив, что повышение кредитного рейтинга на две ступени «показывает влияние реформ Шимшека».

«Благодаря программе, которую мы реализовали, агентство Moody's, которое повысило кредитный рейтинг нашей страны спустя 11 лет, сохранило прогноз как позитивный», — написал глава Минфина Турции Мехмет Шимшек в социальной сети X (бывший Twitter), добавив, что позитивный прогноз указывает на дальнейшее потенциальное повышение рейтинга.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us