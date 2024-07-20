Moody's впервые за более чем десять лет повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени - с «B3» до «B1», сохранив при этом «позитивный» прогноз. Данный шаг последовал за аналогичными повышениями рейтингов страны со стороны Fitch Ratings и S&P Global Ratings на фоне снижения инфляции и быстрого увеличения валовых резервов турецкого центрального банка.

«Ключевым драйвером повышения до уровня B1 является улучшение управления, а точнее, решительный и все более прочно зарекомендовавший себя возврат к традиционной денежно-кредитной политике», — заявили в Moody's.

Стратег по развивающимся рынкам Тим Эш высоко оценил политику министра казначейства и финансов Турции Мехмета Шимшека, отметив, что повышение кредитного рейтинга на две ступени «показывает влияние реформ Шимшека».

«Благодаря программе, которую мы реализовали, агентство Moody's, которое повысило кредитный рейтинг нашей страны спустя 11 лет, сохранило прогноз как позитивный», — написал глава Минфина Турции Мехмет Шимшек в социальной сети X (бывший Twitter), добавив, что позитивный прогноз указывает на дальнейшее потенциальное повышение рейтинга.