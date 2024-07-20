Венгрия стала единственной страной Европейского Союза, которая наложила вето на заявление ЕС с осуждением резолюции израильского парламента против создания Палестинского государства. В связи с этим заявление было опубликовано главным дипломатом Жозепом Боррелем. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Евросоюз планировал выступить от имени всех 27 государств-членов, учитывая важность решения израильского парламента для дальнейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Двадцать стран ЕС предложили незначительные изменения в заявление, но Венгрия не согласилась снять вето. В итоге заявление было опубликовано от имени Жозепа Борреля.

«Надежный путь к созданию Палестинского государства является важнейшим компонентом политического процесса. Отсутствие надежды и перспектив для палестинского народа лишь усугубит конфликт», - говорится в заявлении дипломата.

Ранее Будапешт уже блокировал заявление ЕС с призывом к Израилю воздержаться от удара по городу Рафах на юге сектора Газа и сорвал введение санкций против израильских поселенцев, ответственных за насилие на Западном берегу реки Иордан.

Ранее венгерские власти заявили, что не задержат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на своей территории, даже если Международный уголовный суд выдаст ордер на его арест.