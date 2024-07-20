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50-я годовщина миротворческой операции на Кипре
Министерство иностранных дел Турции заявило, что операция 1974 года принесла мир всему острову Кипр и турки-киприоты уверенно смотрят в будущее под защитой Турции
50-я годовщина миротворческой операции на Кипре
В Гирне (ТРСК) в честь 50-й годовщины Кипрской миротворческой операции состоялся военный парад на море с участием 50 кораблей, в том числе TCG Anadolu / Others
20 июля 2024 г.

Турция с особым торжеством отметила 50-ю годовщину миротворческой операции на Кипре, проведенной в 1974 году. Министерство иностранных дел Турции выразило удовлетворение тем, что это событие празднуется с такой радостью и гордостью. В заявлении подчеркивается, что операция была проведена в рамках международных соглашений и принесла мир всему острову.

«Те, кто произвольно интерпретирует историю событий на острове и международное право, должны наконец признать этот факт», - говорится в заявлении.

Министерство также отмечает, что турецкое население Кипра, несмотря на прошлые акты насилия и угнетения, смогло сохранить свое присутствие на острове.

«Сегодня они все еще сталкиваются с несправедливыми ограничениями, однако их приверженность миру и твердость перед лицом несправедливости остаются неизменными», - заявляет МИД Турции.

Турецкие киприоты уверенно смотрят в будущее под защитой Турции, говорится в заявлении. МИД подчеркивает, что для достижения справедливого и устойчивого решения на Кипре необходимо признание равного статуса турок-киприотов и существования двух народов и двух государств на острове.

«Мы, как и в прошлом, будем продолжать защищать дело Кипра и выполнять наши исторические обязательства», - подытожили в МИД Турции.

Турецкая миротворческая операция на Кипре, начавшаяся 20 июля 1974 года, была проведена в ответ на переворот на острове, организованный греческой хунтой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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