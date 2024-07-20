Недалеко от стрельбища Министерства обороны Армении произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«В СМИ и соцсетях распространяется информация с заголовком «Произошел взрыв на стрельбище Минобороны Армении, есть погибший». В связи с этим заявляем, что на стрельбище такого не произошло. Это случилось на территории рядом со стрельбищем и погибший – гражданский», - говорится в заявлении.

Пресс-служба МВД сообщила, что в 18:45 поступила информация о найденном теле рядом с полигоном. На место происшествия выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, в результате взрыва погиб 64-летний мужчина. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на территории Котайкской области Армении потерпел крушение самолет Ан-2, в результате чего погибли два человека.