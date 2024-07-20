ПОЛИТИКА
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Азербайджан возглавил борьбу с колониализмом
После председательства в Движении неприсоединения Азербайджан активно занялся проблемой колониализма, сообщил президент страны Ильхам Алиев
Азербайджан возглавил борьбу с колониализмом
Ильхам Алиев / Фото: сайт президента Азербайджана / Others
20 июля 2024 г.

Азербайджан начал активно заниматься вопросом колониализма вплотную после того, как возглавил Движение неприсоединения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

По словам Алиева, многие члены движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма. «Некоторые страны до сих пор страдают от этого [колониализма]. Коморские острова, остров Майотта до сих пор находятся под колониальной властью. Это был наш долг, мы хотим помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого», — продолжил глава Азербайджана.

Ранее в Баку прошел первый Конгресс по французской колонизации, поддержанный Народным союзом за свободу Гваделупы и Бакинской инициативной группой. Двухдневное мероприятие объединило лидеров более 15 политических партий и движений за независимость с Корсики, Меланезии, Полинезии, Карибского бассейна и Антильских островов.

Генеральный секретарь Народного союза за свободу Гваделупы Жан-Якоб Бисеп поблагодарил правительство Азербайджана за проведение съезда, отметив, что Азербайджан предпринимает «смелые шаги» в борьбе с колониализмом. Министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест подчеркнул необходимость «укрепления платформ и проведения дискуссий» по этому вопросу.

Бакинская инициативная группа, созданная в ходе министерской встречи Движения неприсоединения в Баку в 2023 году, также объявила о поддержке семей политзаключенных и стипендиях для молодых людей из французских колоний для обучения в Азербайджане. «Начиная с этого года, молодые люди из этих регионов могут воспользоваться этой стипендией», — заявил исполнительный директор группы Аббас Аббасов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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