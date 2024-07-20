Азербайджан начал активно заниматься вопросом колониализма вплотную после того, как возглавил Движение неприсоединения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

По словам Алиева, многие члены движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма. «Некоторые страны до сих пор страдают от этого [колониализма]. Коморские острова, остров Майотта до сих пор находятся под колониальной властью. Это был наш долг, мы хотим помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого», — продолжил глава Азербайджана.

Ранее в Баку прошел первый Конгресс по французской колонизации, поддержанный Народным союзом за свободу Гваделупы и Бакинской инициативной группой. Двухдневное мероприятие объединило лидеров более 15 политических партий и движений за независимость с Корсики, Меланезии, Полинезии, Карибского бассейна и Антильских островов.

Генеральный секретарь Народного союза за свободу Гваделупы Жан-Якоб Бисеп поблагодарил правительство Азербайджана за проведение съезда, отметив, что Азербайджан предпринимает «смелые шаги» в борьбе с колониализмом. Министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест подчеркнул необходимость «укрепления платформ и проведения дискуссий» по этому вопросу.

Бакинская инициативная группа, созданная в ходе министерской встречи Движения неприсоединения в Баку в 2023 году, также объявила о поддержке семей политзаключенных и стипендиях для молодых людей из французских колоний для обучения в Азербайджане. «Начиная с этого года, молодые люди из этих регионов могут воспользоваться этой стипендией», — заявил исполнительный директор группы Аббас Аббасов.