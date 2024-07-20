В субботу израильские истребители нанесли авиаудар по военным целям в йеменском порту Ходейда. Это первый случай прямой атаки Израиля на Йемен, страну, находящуюся более чем в 1600 км от еврейского государства. Удар был осуществлен в ответ на атаку хуситских беспилотников на Тель-Авив в четверг, в результате которой погиб один израильтянин и несколько человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил удары по Йемену. «У меня есть послание для врагов Израиля — не ошибайтесь насчет нас. Мы будем защищаться всеми способами, на всех фронтах. Любой, кто причинит нам вред, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил он.

По данным саудовского телеканала «Аль-Хадат», в результате израильского удара погибли три человека и 15 получили ранения. Движение «Ансарулла», более известное как хуситы, заявило, что удар был нацелен на гражданские объекты, включая нефтяные резервуары и электростанцию.

«Огонь, который сейчас горит в Йемене, виден по всему Ближнему Востоку. В первый раз, когда хуситы причинили вред израильскому гражданину, мы нанесли по ним удар. И мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Израильские официальные лица утверждают, что порт Ходейда использовался хуситами для получения оружия от Ирана.

США заявили, что не участвовали в ударах и не координировали их с Израилем, но поддержали «право Израиля на самооборону». Представитель Белого дома сообщил, что президент Джо Байден получил брифинг о событиях на Ближнем Востоке и ударе по хуситам от заместителя советника по национальной безопасности Джона Файнера.

«Мы находимся в регулярном и постоянном контакте с израильтянами после удара в Тель-Авиве, в результате которого погиб израильский гражданин в пятницу утром. Мы полностью признаем и подтверждаем право Израиля на самооборону. Соединенные Штаты не участвовали в сегодняшних ударах в Йемене и не координировали и не помогали Израилю с ударами», — заявил представитель Совета национальной безопасности.

Вместе с тем портал Axios со ссылкой на источники сообщает, что министр обороны Израиля Йоав Галлант в пятницу разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином и сообщил ему, что Израиль, вероятно, ответит на атаку хуситов. Израильские и американские военные чиновники несколько раз переговаривали в субботу перед ударом. Израильский чиновник подтвердил удар и сказал, что он был нанесен в координации с США и международной коалицией, сформированной для противодействия хуситам.

Ливанская «Хезболла» назвала удар Израиля «глупым шагом», который «предвещает новую, опасную фазу очень серьезной конфронтации по всему региону».

Этот инцидент грозит дальнейшей эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, особенно учитывая продолжающийся конфликт в секторе Газа, где, по последним данным, число жертв приближается к 40 тысячам.