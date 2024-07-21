Пакистан выступил с инициативой признать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху террористом. В Исламабаде состоялась совместная пресс-конференция представителей правительства Пакистана и пакистанской партии Техрик-и Лабайк (ПТЛ). Мероприятие прошло после недельных акций протеста в поддержку Газы, охвативших страну.

В пресс-конференции приняли участие советник премьер-министра по политическим вопросам Рана Санаулла, министр информации и радиовещания Аттаулла Тарар, а также представители ПТЛ. По сообщению газеты Dawn, стороны провели переговоры, в результате которых было достигнуто соглашение.

«Нетаньяху несет ответственность за зверства, совершенные Израилем в Палестине. Мы называем его террористом и требуем, чтобы международное сообщество признало премьер-министра Израиля Нетаньяху террористом», — подчеркнула Санаулла.

Одновременно с этим Пакистан создал комитет для выявления компаний, подлежащих бойкоту за поддержку Израиля в его наступлении на сектор Газа. Советник премьер-министра по политическим вопросам Рана Санаулла заявила: «Комитет был создан для выявления таких компаний и продуктов в Пакистане, которые могут прямо или косвенно поддерживать Израиль или силы, совершающие военные преступления против палестинцев».

Правительство Пакистана также обязалось предоставить 1000 тонн гуманитарной помощи палестинцам в Газе и выразило готовность принять раненых палестинцев для лечения. Страна планирует предоставить стипендии палестинским студентам-медикам из Газы для обучения в Пакистане.

По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта погибло более 38 900 палестинцев, среди которой большинство составляют женщины и дети. Еще более 89 600 людей получили ранения. Международный суд ООН обвиняет Израиль в геноциде и требует прекращения военных операций в Рафахе.