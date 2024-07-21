Израильские вооруженные силы продолжают наносить удары по сектору Газа и соседним странам. По данным палестинского агентства Wafa, в результате атак на лагеря беженцев Бурейдж и Нусейрат погибло 13 человек, включая ребенка. При ударе по центральной части Газы погиб палестинский журналист Моатасем Гораб, сообщает Anadolu со ссылкой на медицинские источники.

Одновременно Израиль нанес удары по Ливану, заявив о поражении двух складов оружия «Хезболлы». Ливанские источники сообщают о трех раненых мирных жителях в городе Адлун.

В Йемене израильская атака на порт Ходейда привела к гибели трех человек и ранению 87. Удар был нанесен по нефтяным объектам и электростанции, вызвав крупный пожар.

Одновременно израильская система ПВО «Стрела-3» перехватила ракету, запущенную хуситами из Йемена в направлении порта Эйлат.

На фоне эскалации конфликта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовится к встрече с президентом США Джо Байденом, которая состоится во вторник.

По последним данным, война Израиля против Газы унесла жизни не менее 38 919 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети. Более 89 622 человек получили ранения.