Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись из визита в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) по случаю 50-летия операции турецких войск по поддержанию мира на острове, подчеркнул нерушимость связей между двумя братскими странами и важность кипрского вопроса для всей турецкой нации. «Я ценю картину единства, которую мы демонстрируем как правящая партия и оппозиция. Стало понятно, что кипрский вопрос - это дело не только наше, но и 85 млн», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что модель двух государств является единственным способом решения кипрского вопроса и призвал к признанию суверенного равенства и равного международного статуса турок-киприотов. «Откровенно говоря, мы не считаем возможным начало нового процесса переговоров без установления формулы, в котором обе стороны сядут за стол переговоров на равных и уйдут с него на равных», — подчеркнул президент.

Эрдоган раскритиковал заявления министра обороны Греции о турецком присутствии на Кипре. Президент сообщил, что на последнем саммите НАТО он договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом воздержаться от провокационных заявлений во время визитов на Кипр. «Однако, к сожалению, министр обороны Греции Никос Дендиас, очевидно, не знал о нашем разговоре с Мицотакисом, и сделал неуместные заявления. Не может быть более бестактного и неприличного выражения, чем его заявление о том, что турки там оккупанты», — возмутился Эрдоган.

Турецкий лидер также прокомментировал сообщения о планах Южного Кипра по созданию морской базы совместно с Грецией, США и ЕС. «Следует тщательно избегать шагов, которые никоим образом не будут способствовать миру на острове, повысят напряженность и приведут к нарушениям международного права. Участие в резне Израиля не принесет пользы ни грекам-киприотам, ни Греции», — предупредил президент.

Глава государства также сообщил, что Турция готова предпринять необходимые шаги для защиты интересов турок-киприотов, включая создание морской и военной баз на севере Кипра, если действия других стран будут угрожать безопасности региона. «При необходимости мы создадим морскую базу и морские сооружения на севере. У нас тоже есть море», — предупредил он.

Эрдоган также сообщил о покупке Турцией нового судна для добычи природного газа на шельфовом месторождении Сакарья. «Эта платформа будет производить достаточно природного газа для 5 млн домохозяйств, возможно, она останется там на 15-20 лет. Почти как база», — отметил президент. По его словам, появление этого судна станет ясным сигналом для тех, кто замышляет враждебные действия против Турции и турок-киприотов.

Коснувшись темы израильского вторжения в Газу, президент Турции призвал международное сообщество оказать давление на Израиль и наказать его за действия в отношении палестинцев. «Израиль должен быть наказан за то, что он сделал, и это наказание должно быть настолько назидательным, чтобы никто больше не мог даже подумать о такой жестокости. Мы должны объединиться против жестокости Израиля и заставить их соблюдать международное право», — заявил Эрдоган.

В ходе интервью турецкий лидер также прокомментировал недавнюю попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Эрдоган отметил, что поздравил Трампа с тем, что тот «встал на сторону демократии перед лицом подлого нападения». Президент Турции подчеркнул, что его страна поддерживает демократические ценности и считает, что будущее государств должна определять свободная воля их народов.