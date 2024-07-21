ПОЛИТИКА
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Трамп пообещал отобрать Белый дом у «кривого Джо Байдена и смеющейся Камалы»
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, появившись на своем первом митинге после покушения, высмеял демократов. «Вы видели, как Нэнси Пелоси предает Байдена? Она набросилась на него, как собака» - заявил Трамп во время выступления в Мичигане. #США #Мичиган #Байден #Трамп #выборы #президент #кандидат #республиканец #демократы
Трамп пообещал отобрать Белый дом у «кривого Джо Байдена и смеющейся Камалы» / Others
21 июля 2024 г.
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