Трамп пообещал отобрать Белый дом у «кривого Джо Байдена и смеющейся Камалы»

Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, появившись на своем первом митинге после покушения, высмеял демократов. «Вы видели, как Нэнси Пелоси предает Байдена? Она набросилась на него, как собака» - заявил Трамп во время выступления в Мичигане. #США #Мичиган #Байден #Трамп #выборы #президент #кандидат #республиканец #демократы