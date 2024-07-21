Результаты выборов в США будут иметь большое значение для всего мира, так как решения американского президента влияют на судьбы многих народов и стран. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на втором Шушинском глобальном медиафоруме.

Отвечая на вопрос журналиста Михаила Гусмана, Алиев воздержался от прямого ответа, кому из кандидатов он отдает предпочтение. «Я всегда стараюсь и стремлюсь к тому, чтобы быть максимально искренним в моих ответах аудитории любой, будь то представители медиа либо представители азербайджанской общественности. Я не кривлю душой», — подчеркнул президент.

При этом Алиев дал понять, что у него есть свое мнение по этому вопросу, и оно совпадает с позицией большинства азербайджанцев. «Что касается нас, естественно, мы на эту ситуацию смотрим со своей призмы», — сказал он.

Алиев также отметил важность позиции будущего президента США по вопросу о традиционных ценностях. «Думаю, что абсолютное большинство азербайджанского народа эту позицию не то что разделяет, но активно ее пропагандирует и реализует на практике», — заявил президент, добавив, что дальнейшие комментарии сделают его предпочтения «совсем ясными».