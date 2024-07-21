Верховный суд Бангладеш в воскресенье отменил большинство квот на государственные должности, вызвавших протесты студентов по всей стране. В результате народных волнений за последние дни погибли не менее 114 человек.

Отклонив решение суда низшей инстанции, апелляционная палата Верховного суда постановила, что 93% государственных должностей в южноазиатской стране должны быть открыты для кандидатов по их заслугам, сообщил агентству Reuters генеральный прокурор Бангладеш А.М. Амин Уддин.

«Студенты четко заявили, что они никоим образом не причастны к насилию и поджогам, которые происходят в Бангладеш с понедельника», - сказал он по телефону.

«Я попрошу правительство найти виновных в насилии и принять против них строгие меры»,- добавил Уддин.

С четверга в Бангладеш не работал Интернет, в результате чего почти 170-миллионная страна оказалась отрезанной от внешнего мира. Солдаты патрулируют улицы столицы Дакки, где установлены армейские контрольно-пропускные пункты, после того как в пятницу правительство распорядилось ввести комендантский час.

Местные СМИ сообщали о разрозненных столкновениях между протестующими и силами безопасности ранее в течение дня. Зарубежные телефонные звонки были, как правило, недоступны, веб-сайты базирующихся в Бангладеш медиа-организаций не загружались, а их аккаунты в социальных сетях были неактивными.

Беспорядки по всей стране вспыхнули после того, как студенты выступили против квот на государственные должности, которые предусматривали резервирование 30% мест для родственников ветеранов борьбы за независимость от Пакистана.

Верховный суд предписал правительству сократить квоту на рабочие места для семей борцов за независимость до 5%, сказал генеральный прокурор. Оставшиеся 2% рабочих мест, на которые по-прежнему распространяются квоты, предназначены для людей с проблемным здоровьем и инвалидов, добавил он.