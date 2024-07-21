Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов, если война с Россией «будет затягиваться». Об этом он заявил в интервью.

«Я с удовольствием провел бы выборы, если бы это можно было. Если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно. Это изменения Конституции Украины, а ее нельзя менять во время войны. Проводить выборы во время военного положения нельзя», — сказал Зеленский.

«Кроме юридических, есть также практические трудности в организации действительно демократического избирательного процесса в условиях полномасштабной войны», - отметил президент Украины.

«Как можно проводить демократические выборы в окопах? Надо, чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что граждане Украины, оставшиеся на оккупированных территориях не смогут отдать свой голос. Кроме того, добавил он, еще около 7 млн украинцев находятся в других странах.

В то же время глава государства не исключает, что в случае затягивания полномасштабной войны власти придется искать инструменты для проведения выборов в имеющихся условиях.

На этой неделе CNN опубликовал материал, который ссылается, в том числе, на бывшего посла США в Киеве Джона Хербста, где изложено предположение о «смягчении» риторики и отношения Зеленского к переговорам с Москвой и мирному соглашению с территориальными уступками в пользу РФ.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Corriere della Sera предположил, что для окончания войны через мирные переговоры Зеленскому потребуется референдум, чтобы заручиться легитимностью принимаемых решений.