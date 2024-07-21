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Палестинского младенца спасли после гибели его беременной матери от израильского авиаудара
В результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибла беременная женщина, однако ее ребенок выжил благодаря усилиям врачей, сумевших спасти младенца из утробы матери. #Газа #Палестина #авиаудар #младенец #врачи #новорожденный #Нусейрат #Израиль
Палестинского младенца спасли после гибели его беременной матери от израильского авиаудара / Others
21 июля 2024 г.
Истории
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