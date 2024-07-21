Палестинского младенца спасли после гибели его беременной матери от израильского авиаудара

В результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибла беременная женщина, однако ее ребенок выжил благодаря усилиям врачей, сумевших спасти младенца из утробы матери. #Газа #Палестина #авиаудар #младенец #врачи #новорожденный #Нусейрат #Израиль