Президент Тайваня Лай Циндэ призвал народ защищать суверенитет своей страны и знать свою культуру и историю.

Лай, вступивший в должность в мае, и его правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выступают за независимость Тайваня от Китая, и эта позиция часто вызывает гнев Пекина, который рассматривает остров как неприкосновенную часть китайской территории.

Выступая на ежегодном съезде DPP, Лай сказал, что те, кто боролся за установление демократии на Тайване, где военное положение закончилось только в 1987 году, имели четкое представление о месте острова в мире.

Они «без колебаний проливали кровь и использовали свои жизни, чтобы развенчать ошибочную идею о том, что «Тайвань - это база для захвата материка», и установили национальную политику, согласно которой Тайвань стоит на первом месте», - сказал Лай, который также является председателем DPP.

Чан Кайши и его правительство Китайской Республики бежали на Тайвань в 1949 году после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна.

Чан Кайши надеялся перегруппировать свои силы на Тайване и напасть на Китай, чтобы уничтожить Китайскую Народную Республику Мао. Чан Кайши умер в 1975 году, так и не осуществив эту мечту.

Лай сказал, что у Тайваня другие приоритеты.

«Теперь наша обязанность - объединить народ, противостоять аннексии [Китаем] и обеспечить национальный суверенитет», - сказал он, используя тайваньский язык или хоккиен, а не основной язык правительства - мандарин.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы весь народ страны понял историю и культуру Тайваня, а также сформировать национальное самосознание, согласно которому 23 млн человек, живущих на Тайване, являются сообществом единой судьбы», - добавил он.

Лай отвергает претензии Китая на суверенитет, утверждая, что только народ Тайваня может решать свое будущее. Он неоднократно предлагал переговоры с Пекином, но получал отказ.

Китай провел военные маневры вскоре после инаугурации Лая и продолжает ежедневно посылать военные самолеты и корабли вокруг Тайваня.

В понедельник на Тайване начинаются ежегодные военные учения «Хань Куан», которые в этом году стремятся максимально приблизить к реальным боевым действиям.

Лай заявил, что DPP всегда будет придерживаться демократической и свободной конституционной системы.

«Мы никогда не допустим, чтобы Тайвань подвергся опасности исчезновения из-за провала демократической политики», - добавил он.