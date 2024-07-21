Израиль нанес удары по Газе, Ливану и Йемену

20 июля Израиль один за другим нанес удары по сектору Газа, Ливану и Йемену, убив и ранив десятки людей. По данным палестинского агентства Wafa, в результате атак на лагеря беженцев Бурейдж и Нусейрат погибло 13 человек, включая ребенка. При ударе по центральной части Газы погиб палестинский журналист Моатасем Гораб, сообщает Anadolu со ссылкой на медицинские источники. Одновременно Израиль нанес удары по Ливану, заявив о поражении двух складов оружия «Хезболлы». Ливанские источники сообщают о трех раненых мирных жителях в городе Адлун. В Йемене израильская атака на порт Ходейда привела к гибели трех человек и ранению 87. Удар был нанесен по нефтяным объектам и электростанции, вызвав крупный пожар. Подробнее читайте на нашем сайте: https://www.trtrussian.com/novosti/izrail-nanosit-udary-po-gaze-livanu-i-jemenu-18186155 #Газа #Палестина #авиаудар #Йемен #Ливан #атака #Израиль