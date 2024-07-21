Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, парируя критику со стороны членов правительственной коалиции.

«Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров, в том числе с помощью усиления сдерживания и дополнительного противостоящего оружия», - заявила Бербок в интервью воскресным газетам Funke Media Group.

Ранее в этом месяце Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Вашингтон начнет «эпизодическое развертывание дальнобойных огневых средств своей многодоменной оперативной группы в Германии в 2026 году».

После этого заявления Рольф Мютцених, парламентский лидер Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца, предупредил, что «опасность непреднамеренной военной эскалации значительна», подчеркнув, что ракеты, которые могут быть размещены в Германии, имеют «очень короткое время предупреждения и открывают новые технологические возможности».

В числе предполагаемых к размещению вооружений в заявлении США названы крылатые ракеты «Томагавк», способные преодолевать до 2,5 тыс. километров, и разрабатываемое в настоящее время гиперзвуковое оружие, способное летать со скоростью, во много раз превышающей скорость звука.

«Президент России Владимир Путин постоянно расширяет арсенал, с помощью которого он угрожает нашей свободе в Европе», - сказала Бербок, добавив, что нежелание готовить меры сдерживания России «было бы безответственным и наивным».

Бербок, принадлежащая к партии «зеленых», уже сталкивалась с разногласиями с социал-демократами во время дебатов по поводу отправки в Украину крылатых ракет Taurus.

«Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну и впоследствии прекратить ее?», - заявил тогда член SDP Мютцених во время дебатов в парламенте.