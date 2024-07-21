Секретная служба США признала, что отклонила запрос на выделение дополнительных ресурсов для охраны бывшего президента Дональда Трампа перед покушением на него на прошлой неделе, сообщают американские СМИ.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми в своем заявлении для The New York Times признал, что в течение двух лет, предшествовавших покушению 13 июля, некоторые запросы на выделение дополнительных средств федеральной службы безопасности для охраны Трампа были отклонены.

По его словам, отклоненные запросы не относились конкретно к митингу в Батлере, где 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь по кандидату в президенты от Республиканской партии, ранив ему ухо и убив человека в толпе.

В субботу газета Washington Post со ссылкой на четыре неназванных осведомленных источника сообщила также, что предыдущие запросы службы безопасности Трампа в Секретную службу неоднократно отклонялись.

Гульельми первоначально отверг обвинения, в том числе со стороны некоторых республиканцев, в том, что он отклонял любые просьбы о выделении дополнительных ресурсов.

Он добавил, что федеральное агентство ограничено в ресурсах, которые оно может направлять на мероприятия. Секретная служба до сих пор отказывалась проводить пресс-конференции или какие-либо публичные брифинги, как другие правоохранительные органы, что усилило шквал критики.

В субботу Трамп заявил, что никто не предупредил его о проблеме в преддверии митинга в Пенсильвании на прошлой неделе.

«Никто не упоминал об этом, никто не говорил, что есть проблема. Я бы подождал 15 минут. Они могли бы сказать, что давайте подождем 15 минут, 20 минут, пять минут, сколько угодно. Никто ничего не сказал», - сказал Трамп в интервью Fox News.

«Как кто-то попал на крышу? И почему о нем не сообщили?», - посетовал кандидат в президенты США.

Несколько республиканцев призвали главу Секретной службы Кимберли Читл уйти в отставку. В спецслужбе ответили, что Читл не намерена покидать свой пост.

NYT цитирует неназванного представителя предвыборного штаба Трампа, который заявил, что постоянной проблемой является недостаточное количество металлодетекторов для проверки посетителей на мероприятиях. По его словам, просьба команды Трампа в начале июля о предоставлении специально обученных собак для досмотра территории во время митинга в начале этого месяца также была отклонена.