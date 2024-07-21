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Джо Байден снялся с выборов
Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит служить до истечения своего срока
Джо Байден снялся с выборов
Фото: AP / Others
21 июля 2024 г.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки в США.

При этом он заявил, что останется президентом до конца своего срока.

Он объяснил, что снимает свою кандидатуру с выборов и сосредоточится на выполнении своих президентских обязательств в оставшееся время своего срока.

Ранее издание Axios писало со ссылкой на источники, что Байден снимется с выборов в эти выходные.

«Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — заявил 81-летний Байден в обращении к нации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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