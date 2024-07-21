Президент США Джо Байден поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии на высший государственный пост.

«Я хочу выразить полную поддержку и одобрить кандидатуру Камалы, которая будет выдвинута нашей партией в этом году», - сообщил он в своем заявлении на платформе X.

«Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», - заявил Байден.

Ранее в воскресенье действующий президент США объявил о своем выходе из президентской гонки, к которому его призывали однопартийцы и члены ближайшего окружения.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп уже прокомментировал возможное выдвижение Харрис от Демпартии на предстоящих выборах.

Трамп заявил телеканалу CNN, что Харрис «будет легче победить, чем Байдена». Самого же Байдена он назвал «худшим президентом в истории нашей страны».