После отказа Джо Байдена от участия в президентской гонке вице-президент Камала Харрис официально заявила, что будет добиваться выдвижения от Демократической партии и намерена победить. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию — и объединить нашу нацию — для победы над Дональдом Трампом и его экстремистской программой «Проект-2025», — написала она.

Харрис поблагодарила Байдена за «выдающееся лидерство», отметив, что его «замечательное наследие достижений не имеет равных в современной американской истории». «Этим самоотверженным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что он делал на протяжении всей своей жизни, посвященной служению: ставит американский народ и нашу страну превыше всего», — подчеркнула вице-президент.

Бывший президент Барак Обама назвал Байдена «патриотом высшей пробы» и «одним из самых значимых президентов Америки». По его словам, решение Байдена отказаться от борьбы стало «историческим примером того, как настоящий государственный деятель в очередной раз ставит интересы американского народа выше собственных».

В то же время независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший раскритиковал Байдена и призвал демократов использовать «нейтральные опросы» для выбора кандидата, способного победить Трампа, а не заниматься «помазанием» ставленника партийной элиты.

«Немощь г-на Байдена была очевидна для любого непредвзятого наблюдателя с самого начала. Именно это прогрессирующее ухудшение — и отход от принципов Демократической партии — побудили меня вступить в гонку и обеспечить американским избирателям жизнеспособную, энергичную альтернативу Дональду Трампу», — заявил Кеннеди.

По данным источников CBS News, Байден принял решение покинуть гонку в основном в одиночестве, консультируясь лишь с узким кругом самых близких людей в последние часы.