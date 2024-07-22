В Туапсе утром в понедельник обломки беспилотника повредили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). О происшествии сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На площади 50 квадратных метров вспыхнул пожар, который был быстро потушен. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 91 человек и три единицы техники. Название конкретного НПЗ не уточняется.

Пожар на НПЗ в Туапсе уже случался 17 мая из-за падения дрона, тогда также обошлось без пострадавших.

Ранее глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал о ночной атаке беспилотников, во время которой было сбито восемь дронов. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Телеграм-канал Shot сообщал о взрывах в районе Туапсе, которые слышали местные жители. Взрывы раздавались со стороны местной нефтебазы, их было около пяти.

Туапсе — курортный город и крупный порт на побережье Черного моря, расположенный неподалеку от Сочи и Краснодара. В Туапсе находится НПЗ «Роснефти». В январе на его территории загорелась вакуумная установка, предположительно, из-за удара беспилотника.

Минобороны России позже сообщило, что ночью над российскими регионами было сбито 75 дронов. Помимо Туапсе, 47 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. Еще по одному дрону сбили над Воронежской, Белгородской и Смоленской областями.

В Белгородской области после обстрела был частично обесточен город Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей жертв нет.

Украинская сторона официально не комментировала атаки.