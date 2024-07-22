ПОЛИТИКА
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Кто повлиял на отказ Байдена?
Президент США Джо Байден принял решение не участвовать в предстоящих президентских выборах после совещания с советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти
Кто повлиял на отказ Байдена?
Фото: Reuters / Reuters
22 июля 2024 г.

Президент США Джо Байден принял решение не участвовать в предстоящих президентских выборах после совещания с советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Об этом сообщают Politico и CNN со ссылкой на источники.

Советники представили Байдену «убийственную информацию», которая включала новые тревожные сигналы от конгрессменов и обновленные данные по сбору пожертвований. Они также выразили мнение, что у Байдена нет шансов на переизбрание.

По данным источников, Байден начал сомневаться в своих перспективах после получения результатов опросов общественного мнения в ключевых штатах, проведенных его штабом в середине июля. Опросы показали, что он уступает во всех шести колеблющихся штатах, а также терпит поражение в Вирджинии и Нью-Мексико, где демократы не планировали тратить большие средства на рекламу.

По данным издания, объявление об уходе позволило Байдену создать видимость принятия решения на своих условиях, что помогло сохранить его имидж. Это имело большое значение для его супруги Джилл.

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси также сыграла роль в этом процессе, тайно призывая членов партии к коллективным действиям, чтобы подтолкнуть Байдена к завершению своей кампании.

«Нэнси ясно дала понять Белому дому, что они могут добиться отказа Байдена от гонки легким или трудным путем. Она дала им три недели легкого пути», — сообщил источник среди демократов.

Байден вышел из президентской гонки 21 июля, примерно через месяц после дебатов с Дональдом Трампом. Эти дебаты вызвали бурные дискуссии среди демократов о способности президента составить конкуренцию Трампу. Байден объяснял свое состояние усталостью и уверял в своей победе, несмотря на просьбы о снятии с гонки.

Президент предложил выбрать вместо себя вице-президента Камалу Харрис, которая вскоре подтвердила свое намерение баллотироваться от демократов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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