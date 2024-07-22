Китай и Филиппины достигли временного соглашения по разрядке напряженности и предотвращения эскалации вокруг филиппинского корабля «Сьерра-Мадре», севшего на мель на Второй отмели Томаса, спорной территории Южно-Китайского моря, которую на Филиппинах называют отмелью Аюнгин, а в Китае - рифом Жэньай. Стороны достигли «взаимопонимания» по вопросам ротации военных и снабжения севшего на мель филиппинского военного корабля, который был ключевой горячей точкой между двумя странами в Южно-Китайском море. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Филиппин. Внешнеполитическое ведомство Китая подтвердило «временную договоренность», в рамках которой обе стороны согласились совместно урегулировать морские разногласия. Министерства иностранных дел двух стран не предоставили подробностей о заключенной договоренности, согласованной в воскресенье, однако в дипломатическом ведомстве Филиппин отметили, что соглашение стало результатом «открытых и конструктивных переговоров» между двумя сторонами в начале этого месяца. Несмотря на «временную договоренность», Китай продолжает настаивать на необходимости отбуксировать филиппинское судно и предупреждает о «блокировке» в том случае, «если Филиппины перевезут на корабль большое количество строительных материалов и попытаются построить стационарные объекты и постоянные аванпосты». В 1999 году Филиппины намеренно посадили на риф этой отмели свой военный корабль, чтобы подкрепить претензии на спорные воды вокруг него, и с тех пор Манила сохранила на борту судна небольшой контингент моряков, нуждающийся в миссиях по снабжению, которые, в свою очередь, неоднократно блокировались со стороны Китая. Ранее, в марте, китайская береговая охрана заблокировала филиппинское судно снабжения, повредив его и ранив троих военнослужащих. Минобороны Филиппин пообещало «не уступать» Китаю, назвав его деятельность «незаконной и нецивилизованной», а президент страны пригрозил ответить на конфронтацию. Спустя месяц, в апреле, Филиппины провели совместные учения ВМС и ВВС с США, Австралией и Японией в Южно-Китайском море. Стоит отметить, что китайские претензии на большую часть Южно-Китайского моря были признаны в 2016 году необоснованными Международным судом, однако, несмотря на это, за последнее десятилетие Китай установил еще больший контроль над спорными водами, используя две цепи островов под названием Парасельские острова и Спратли, построив аванпосты и взлетно-посадочные полосы.