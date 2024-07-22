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Украина разыскивает убийцу Фарион
Полиция Украины опубликовала ориентировку на подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион
Украина разыскивает убийцу Фарион
Фото: Reuters / Reuters
22 июля 2024 г.

Полиция Украины опубликовала ориентировку на подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Информация размещена на сайте ведомства.

По описанию, подозреваемому около 20 лет, он худощавого телосложения, ростом до 180 сантиметров. В день убийства он был одет в темные спортивные штаны и черную кофту с длинным рукавом, поверх которой была надета красная футболка с белыми полосками на рукавах. На голове у него была темная панама, а лицо скрывали солнцезащитные очки.

Местные жители сообщили, что в последние две недели часто замечали подозрительного молодого человека, который подолгу сидел на скамейке неподалеку от дома, где жила Фарион.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил: «Стрелок готовился заранее, и это не спонтанное убийство. Сколько он готовился – неделю или две недели – время покажет».

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».

«Тяжелый процесс, но все необходимые силы задействованы, и появляется больше данных относительно исполнителя этого преступления», – сказал президент.

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Нападение произошло на улице Масарика, где жила Фарион. Женщине попали в висок, и она скончалась в больнице. Нападавший был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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