На Тайване начались ежегодные крупномасштабные учения вооруженных сил, известные как «Ханьгуан». Согласно информации Центрального информационного агентства острова, эти маневры в этом году направлены на проверку способности Тайваня поддерживать ключевые линии снабжения в случае попытки материкового Китая блокировать остров.

Оборонное ведомство Тайваня сообщает, что учения с боевыми стрельбами будут продолжаться круглосуточно до 26 июля. Одной из главных задач является защита критически важной инфраструктуры и обеспечение бесперебойных поставок из-за рубежа в условиях боевых действий.

Военный эксперт и бывший капитан тайваньских ВМС Цзян Синьбяо подчеркнул, что Тайвань сильно зависит от импорта нефти, природного газа, угля, стали и других стратегических ресурсов. Он отметил, что необходимо убедиться в способности продолжать эти поставки в случае войны, что требует координации между различными ведомствами и службами. Цзян также отметил, что Тайвань давно не проводил учений такого масштаба.

В оборонном ведомстве Тайваня уточнили, что в понедельник планируется переброска истребителей из западной части острова на восток в район Хуаляня для имитации вторжения. Утром 22 июля все крупные военные корабли отправятся в назначенные районы для отработки различных сценариев, таких как защита побережья и установка морских мин.

Учения «Ханьгуан» проводятся ежегодно с 1984 года. Практическая часть маневров с боевыми стрельбами пройдет с 22 по 26 июля. Параллельно с ними с 22 по 25 июля в различных районах Тайваня пройдут учения по противовоздушной обороне.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши бежали на остров после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохранил флаг и некоторые атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.