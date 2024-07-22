ПОЛИТИКА
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Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки
Президент США Джо Байден опубликовал письмо, в котором объявил о выходе из президентской гонки. Он написал, что «так будет лучше для его партии и страны». В следующем своем посте он поддержал кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года, которые состоятся 5 ноября. #trtнарусском #сша #байден #харис #гонка #президент #кандидат #джобайден #камалахаррис #выборы
Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки / Others
22 июля 2024 г.
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