Байден до последнего держал свой аппарат и предвыборный штаб в неведении о своем решении выйти из гонки, пишет газета The New York Times (NYT).

По ее данным, в воскресенье в 13:45 старший персонал президента Джо Байдена был уведомлен о том, что политик выходит из гонки 2024 года. В 13:46 это сообщение стало публичным — Байден опубликовал его в соцсетях.

Глава Белого дома ранее не намеревался покидать гонку: до того момента, когда он решил сняться с выборов, он был полностью вовлечен. В серии интервью Байден подчеркивал, что не намерен уходить и планирует переизбраться на второй срок.

Только 20 июля вечером Байден начал приходить к выводу, что не будет баллотироваться на переизбрание. Он начал писать обращение к общественности, не ставя в известность собственное окружение.

Его предвыборный штаб за несколько минут до объявления Байдена обзванивал спонсоров и планировал сборы средств и мероприятия на ближайшие несколько недель. Но, несмотря на то, что Байден публично упорствовал и настаивал на своем участии в гонке, параллельно он тихо размышлял о катастрофе последних нескольких недель, о трех годах своего президентства и о своем полувековом карьерном пути в политике, пишет NYT.

В конце концов, это было исключительно решение президента, и он принял его тихо, из своего загородного дома Рехобот-Бич в штате Делавэр. Газета отмечает, что Байден остался в доме лишь с небольшим кругом людей, который включает его супругу и ближайших советников.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из гонки: президент завершил свою кампанию по переизбранию и поддержал вице-президента Камалу Харрис после катастрофических дебатов, которые усилили опасения по поводу его возраста. Харрис может стать первой темнокожей женщиной и человеком южноазиатского происхождения, возглавившей президентскую кампанию крупной партии.

«Это, должно быть, одно из самых трудных решений, которые он когда-либо принимал, — отметил сенатор Крис Кунс, демократ из Делавэра, ближайший союзник президента в Конгрессе. — Я знаю, что он хотел бороться и продолжать, чтобы показать, что он снова может победить Дональда Трампа, но, слыша все больше мнений, я думаю, он боролся с тем, что будет лучше для страны».