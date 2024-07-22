22 июля израильские военные приказали эвакуировать часть района Аль-Маваси в секторе Газа, который Тель-Авив ранее обозначил как «‎гуманитарную зону‎».

Военные заявили, что планируют начать операцию против ХАМАС — израильтяне утверждают, что движение закрепилось в этом районе и использует его для запуска ракет по Израилю. Район операций включает восточную часть «‎гуманитарной зоны»‎ Аль-Маваси, которая расположена в южной части сектора Газа.

Ранее в этом месяце Израиль заявил, что в лагере Аль-Маваси укрываются по крайней мере 1,8 млн палестинцев. Эта «‎гуманитарная зона»‎, объявленная израильскими военными, охватывает участок Газы протяженностью около 14 км вдоль Средиземного моря.

По данным ООН и гуманитарных групп, большая часть этого района теперь покрыта палаточными лагерями, в которых отсутствуют санитарные и медицинские учреждения и имеется ограниченный доступ к помощи. Семьи живут среди гор мусора и ручьев, загрязненных сточными водами.

Израильские военные 22 июля также заявили , что они продолжают действовать в центральной и южной частях Газы. По данным сотрудников больниц и подсчетам журналиста Associated Press, 21 июля в результате авиаударов Израиля в Газе погибли по меньшей мере 15 человек, включая женщин и детей.

Объявление об эвакуации было сделано во время деликатных переговоров о прекращении огня в Газе, которые продолжатся 25 июля в Каире. Ранее официальные лица США и Израиля выразили надежду, что соглашения удастся достичь во время поездки премьер-министра Израиля в США для выступления в Конгрессе.

Офис Нетаньяху сообщил, что 25 июля израильская группа отправится в Каир для продолжения переговоров с ХАМАС. Пока сообщений о срыве переговорного трека ни от одной стороны не поступало. Хотя палестинское движение дало понять, что выйдет из переговоров, если Израиль продолжит наносить удары по Хан-Юнусу.

Египет, Катар и США продолжают подталкивать Израиль и ХАМАС к поэтапному соглашению о прекращении огня, которое остановит боевые действия и освободит заложников. Пока о прогрессе на переговорах не сообщалось.