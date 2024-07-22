Развивающиеся страны столкнулись с худшим долговым кризисом в истории — почти половина их доходов тратится на исполнение долговых обязательств. Такие подсчеты приводит организация Debt Relief International со ссылкой на собственное исследование.

В отчете указано, что более 100 стран испытывают трудности с обслуживанием своих долгов — это приводит к сокращению инвестиций в здравоохранение, образование, социальную защиту и меры по борьбе с изменением климата.

Согласно исследованию, обслуживание долга поглощает в среднем 41,5% бюджетных доходов развивающихся стран. При этом на погашение долгов уходит до 8,4% ВВП в 144 развивающихся странах. Авторы исследования отмечают: без срочных мер проблемы сохранятся и в 2030-х годах, а давление будет больше, чем во время латиноамериканского долгового кризиса 1982 года и долгового кризиса 1990-х годов.

В 2020 году группа G20, состоящая из ведущих развитых и развивающихся стран, запустила общую схему для упрощения платежей по задолженности. Однако прогресс оказался намного медленнее, чем ожидалось — большая часть долгов бедных стран теперь приходится на Китай и частных держателей облигаций.

Отчет показал, что общая система «не оправдала ожиданий с точки зрения своевременности, участия кредиторов и масштаба предоставленного облегчения». Странам все равно придется тратить в среднем 48% своих бюджетных доходов на обслуживание после получения помощи, и в результате лишь немногие обращаются к программе G20.

Авторы исследования предлагают изменить концепцию программы и сделать облегчение бремени задолженности доступным всем странам всех уровней дохода. Оно должно предоставляться таким образом, чтобы на обслуживание долга уходило менее 15% бюджетных доходов. Кроме того, облегчение должно предоставляться быстро и с немедленным прекращением платежей, когда страна обращается за помощью.

Мэтью Мартин, один из авторов отчета, призвал новое правительство Великобритании принять закон, запрещающий так называемым фондам-стервятникам — фондам, которые задешево скупают долги, а затем стремятся получить на них прибыль, — использовать суды Великобритании для предъявления исков бедным странам.